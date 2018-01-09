Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti’nin Cezayir’deki subaylarından Mehmet Salih’in oğlu Dr. Fuad Şahin, Kanada Türk toplumu tarafından “Kuzey’deki son Osmanlı” olarak adlandırılıyor. 1922’de Trablusgarp’ta dünyaya gelen, 1958’de Kanada’ya göç eden Şahin “Bana ‘Sen nerelisin?’ diye sorduklarında ‘Ben Osmanlıyım’ diyorum. Ben doğduğumda, askerlerimiz İzmir’i kurtarmaya geliyorlardı. Daima ve hakikaten Osmanlıyım. Aslım da anam da babam da Osmanlı” diye konuştu. Şahin “Bütün İslam âlemi, Müslümanlık diye hâlâ Türkiye’ye bakıyor. Hilafet zamanından kalan bir anane bu. Hac zamanı bakın, en fazla hürmet gören millet Türklerdir. Müslümanlara en fazla hizmet eden millet Türklerdir. Allah bu millete hususi bir özellik vermiştir” ifadelerini kullandı. II. Bayezid zamanında gönüllü olarak Cezayir’e giden Türklerin torunlarından olduğunu belirten Şahin, babasının kendisini 1937 yılında İstanbul’a getirdiğini, önce Galatasaray Lisesini sonra tıbbiyeyi bitirip Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doktorluğa başladığını anlattı. Kanada’ya dönüp Niagara Falls’a yerleşen Şahin, Kanada’daki Müslüman toplulukları bir araya getirip bulundukları şehirlerde birer cami açmalarını sağladı. Kurduğu Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı ile birçok cami, dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük ederek Türk ve Müslüman toplumunun sevgisini kazandı.