Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Bulvarı'nda motosikletlere yönelik uygulama yapılırken yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurulmak istenen Sevban Enes K. idaresindeki 07 L 1323 plakalı spor otomobilin dur ihtarına uymadığı anons edildi. Çevre yolunda trafik, asayiş ekipleri ile motorize yunus timini peşine takan otomobil, çevre yolundan gelerek Bahçelievler istikametinde yaklaşık 4-5 kilometre kaçmayı başardı. Otomobilin arkasındaki polis aracı, kaçan sürücüyü yakalamak için ilginç bir yol buldu.





TEHLİKELİ MADDE TANKERİYLE DURDURULDU

Çetin Emeç Caddesi'nde seyir halindeki bir tankere polis aracından anons yapan ekipler, aracı sola çekmesini söyledi. Durumu fark eden tanker şoförü, direksiyonu sola kırınca, yanından geçmeye çalışan otomobil tanker ile refüj arasında sıkıştı. Hareket edemeyen araçtaki sürücü ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenen sürücü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sevban Enes K., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





SÜRÜCÜ BELGESİ DE ÇIKMADI

Sürücünün ehliyetinin olmadığı ve kullandığı başkasına ait aracın da muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Sevban Enes K.'ye trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetinin ve muayenesinin olmaması ile çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.



