Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir pasaj içinde terzi dükkanı olan Hüseyin Alphan, takmaya çalıştığı dükkan tabelasının kafasına düşmesi sonucu yaralandı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Alphan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.