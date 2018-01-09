Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olay, Eryaman Mahallesi 5. Etap’ta meydana geldi. Cadde üzerine seyir halinde olan otomobilin motorundan bir anda şiddetli bir patlama sesi duyuldu ardından da araç alev alev yanmaya başladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran araç sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı. Alev topuna dönen araca, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmekte zorlanan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın itfaiye erlerince güçlükle söndürüldü.

Tabelaya çarpan araç, alev alev yandı

Bir diğer yangın da Ankara-Ayaş Karayolu’nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çaptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motorundan alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen aracın yanına gelerek ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Kaza anı ve ardından meydana gelen yangın, güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.