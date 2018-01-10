Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ayvanat Mahallesi 15. Sokak’ta bulunan Kâfur Gülcan’a ait evin yatak odasında bulunan elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa büyüyerek korkuya neden oldu. Yangını fark eden ev sakinleri durumu sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol çalışmalarına başladı. Apartman sakinleri ise binayı terk ederek bahçede yangının kontrol edilmesini izledi. Apartmanın elektrik akımı kesildikten sonra doğalgaz ekipleri olası bir durumda hazır bekledi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık olarak 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına aldı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınarak tedavisi yapıldı. Yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı