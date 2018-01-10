Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde bir sitenin 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarını unutan ve eve giremeyen Hatice Tuncel (61) önce çilingiri aradı. Çilingir bulup evine giremeyen yaşlı kadın çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekibi geldi. Gelen ekip 5’inci kata merdiven uzatarak daireye açık olan balkon kapısından girdi.

Kapısı açılan ve evine giren Hatice Tuncel, “Bir anlık dalgınlıkla anahtarı unuttuk. Ve dışarıda kaldık. Çilingiri bulamayınca mecburen itfaiyeyi aramak zorunda kaldım. Kapımız açıldı. İtfaiyeye çok teşekkür ediyorum” dedi.