Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temelleri atıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşandı. Bunun üzerine matbacılar, atık kâğıtları toplayıp geri dönüşüm tesisine satarak gelir elde etmeye başladı. 600 ton kağıdı ülke ekonomisine kazandıran esnaf, hem kâğıt israfını engelledi hem de elde ettikleri gelirle 2 bin kişilik caminin inşaatını tamamladı.