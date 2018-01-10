Temelleri atıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşandı. Bunun üzerine matbacılar, atık kâğıtları toplayıp geri dönüşüm tesisine satarak gelir elde etmeye başladı. 600 ton kağıdı ülke ekonomisine kazandıran esnaf, hem kâğıt israfını engelledi hem de elde ettikleri gelirle 2 bin kişilik caminin inşaatını tamamladı.
Kâğıt toplayıp cami yaptılar
10.01.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’deki Ziya Gökalp Mahallesi’nde matbacılar için 3 yıl önce yapımına başlanan cami için vatandaşlardan yardım toplandı.
Etiketler : cami,
534968 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534968.aspx
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