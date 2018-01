Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

1988 yılından bu yana yürürlükte olan ve boşanan eşi ömür boyu nafaka ödemeye zorunlu tutan süresiz nafaka uygulaması mağdurları artıyor. Geçtiğimiz hafta #süresiznafakazulümdür hashtag altında sosyal medya platformu Twitter’da bile Trend Topic (TT) olurken; nafaka mağdurlarının hikâyeleri dikkat çekiyor. Kimisi kocasının eski eşinden tehdit mesajları aldığını söyledi, kimisi nafakayı ödeyemediği için hakkında tutuklama kararı çıktığını ifade etti. İşte o mağdurlar ve hikâyeleri:



NAFAKA ALIYOR KAÇAK ÇALIŞIYOR

Dilek S., şunları anlattı: Evliliğimizin 5’inci ayında gelen paketle kâbus başladı. Paketi açtım. İçinden sayfaları yırtık, küfürler yazan kanlı bir kitap çıktı. Kocamın eski eşi, evimin açık adresini verip, kadın pazarlandığını söyleyip, beni açık hedef hâline getirdi. Her an korku içindeyim bu yüzden çocuk sahibi olmak istemedim. Bu kadın elini kolunu sallayarak geziyor ve nafaka alıyor. Genç, çocuksuz, üniversite mezunu ve kaçak çalışıyor.



BİN 200 TL’NİN 850 TL’Sİ NAFAKA

Aylık bin 200 TL’ye çalıştığını ve 850 TL nafaka ödediğini söyleyen Ömer Atapek: 2015’te boşandım. 2 çocuğum var. İki senedir çocuklarımı göstermiyor. Hakkımda sürekli tutuklama çıkıyor. İkinci evliliğimi yaptım. Eşim hamile, cezaevine girsem ne yapar bilmiyorum. Aldığım parayla geçinemiyorum. Elimde ve ayağımda problem var. Her işte çalışamıyorum. Bu durumu bile bile hakim gelirimi sormadan bu nafakayı bağladı. Aylık 400-500 TL’den fazla para ödeyecek gücüm yok. Eski eşim refah içinde yaşıyor, ben ise mağdurum.



SADECE1 AY EVLİ KALDIK

1 aylık evlilik yaşayan Bankacı Mahmut Karakoç: İzmir’de yaşıyordum. Eski eşim de K.Maraşlıydı. ‘Banka K.Maraş’ta açılırsa orda yaşarız yoksa İzmir’de kalırız’ dedim. Kabul etti. 300 gram takı taktım, 5 bin liralık eşya aldım. Ancak şube açılmayınca İzmir’de yaşayacağımızı söyledim. Bana, ‘İşi bırak gel, burada inşaatta çalış’ dedi. Kabul etmeyince boşanma davası açmış. Binbir iftira atmış. Haklı iken haksız duruma düştüm. Aldığım her şey gitti. 3 yıldır nafaka ödüyorum. Şimdi evliyim ve 1 çocuğum var. Asgari ücret ile çalışıyorum. Bir gün oğlumun maması ve bezi bitti, para yok, o gece oğlum ağladı, ben ağladım.



BENİM EŞİM KADIN DEĞİL Mİ?

40 günlük bir evliliğin ardından 8 yıldır nafakaya ödeyen Ömer Şahbaz: Eski eşimden çocuğum yok. 8 yıldır nafaka ödüyorum. Hayatımı kararttı. Sonra beni yeniden hayata bağlayan ikinci eşimle tanıştım ve evlendik. Bir kızımız oldu. Şimdi eşim ve kızımdan utanıyorum. Bana bunca acıyı ve zulmü çektiren kadına, ailemin rızkından her ay para göndermek zorunda kalıyorum. Şu kadın hakları derneklerine savunucularına soruyorum; benim eşim ve kızım kadın değiller mi?

SUÇUM EVLENMEK Mİ?

Hakkâri Çukurca’da Uzman Çavuş olan, 3 ay evli kalıp 3 yıldır nafaka ödeyen O.B., şöyle konuştu: Haberleri görünce içimde bir umut ışığı yandı. ‘Bizi de düşünen varmış’ dedim. 2015’te evlendim. 3 ay sürdü. Çocuk yok. Yüksek nafaka ve tazminat almak için türlü türlü iftiralar ve yalan beyanlar verildi. Her şey beni meslekten attırmak ve daha fazla para almak için yapıldı. Çocuksuz kadına ömür boyu yoksulluk nafakasına hükmedildim. Benim suçum evlenmek mi?

ESKİ KOCASINA ÖDEDİĞİ NAFAKA AZ BULUNDU

Geçen yıl boşanma davaları sonrasında genellikle erkeğin kadına nafaka vermesi durumundan farklı bir olay yaşandı. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma davası sonrasında ‘ağır kusurlu olmayan erkeğe’ ekonomik durumu yeterli olan doktor kadın tarafından aylık 250 lira

yoksulluk nafakası verilmesini az bulmuştu.