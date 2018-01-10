Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dükkân girişine ‘Aşerenlere özel meyveler’ pankartı asan İşler, eriğin tanesini 10 TL, kilosunu ise 700 TL’den satıyor. Kayısı, şeftali ve yeşil eriğin Kıbrıs, Ekvador ve diğer Güney Amerika ülkelerinden kargo ile getirildiğine dikkati çeken İşler “İşletmemizde yazın kış meyvelerini, kışın ise yaz meyvelerini bulunduruyoruz. Saat sınırı olmadan hizmet veriyor, vatandaşlarımız için ne zaman isterlerse dükkânımızı açıp meyve isteğini gideriyoruz” dedi.