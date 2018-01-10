Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanında meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonette uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı. Kamyonetin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan geçeceği bilgisine ulaşıldı. Polis hemen otoyolda önlem aldı. Bir süre sonra beklenen kamyonet gelince polis hassas burunlu narkotik köpeği "Kanas" ile arama başlattı. Kanas bir süre sonra kamyonetin tavanına tepki verdi. Polis tavanı açtığında buraya gizlenmiş halde 25 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Zanlı Ö.Ş. de (43) gözaltına alındı. Zanlının hassas burunlu köpeklerin esrarın kokusunu almaması için bagaja yaprak salamurası koyduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.