15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
10.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : 15 temmuz şehitler köprüsü,boğaziçi köprüsü,
535059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535059.aspx
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