15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. 