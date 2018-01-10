Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, gece yarısından sonra Abdülvahabigazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup genç arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Bıçaklı kavgada Doğukan Çetintaş (18) ve Kerem Yanadağ (18) ağır yaralandı. Kavgaya karışan Ece Ayşe Y. ve A.İ. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yanardağ hayatını kaybetti. Çetintaş'ın ise hayati tehlikesi sürüyor. Olay sonrası polis, kaçan kişilerin kimliklerinin tespiti ve bulunmaları için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan Ece Ayşe Y. ve kavga sırasında yanında bulunan A.İ., polis ekipleri tarafından Akdeğirmen Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.