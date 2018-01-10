Mersin’in Toroslar ilçesinde seyir halindeki başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kapısı olmayan sürücü elindeki telefonla uğraşarak trafikte ilerliyor. Çevresindeki şaşkın bakışlara aldırmayan sürücü kapısı olmayan araçla hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor.
Trafikte dehşete düşüren manzara!
10.01.2018 - 10:48 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de kapısı olmayan ticari araçla trafiğe çıkan ve bir yandan da cep telefonuyla oynayan sürücü görenleri şaşkına çevirdi.
Etiketler : mersin,trafik,araba,
535066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535066.aspx
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