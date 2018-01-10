Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’in Toroslar ilçesinde seyir halindeki başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kapısı olmayan sürücü elindeki telefonla uğraşarak trafikte ilerliyor. Çevresindeki şaşkın bakışlara aldırmayan sürücü kapısı olmayan araçla hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor.