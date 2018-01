Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı'nda hizmete giren ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'lüks taksi'ler sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Bir vatandaşın 210 Bin TL değerindeki lüks aracını taksiye çevirmesi ise görenleri şaşırttı. Atatürk Havalimanı'nda hizmete giren lüks taksiler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Karşılaştıkları ilgi karşısında mutlu olan taksi sahipleri ise amaçlarının vatandaşa daha iyi hizmet vermek olduğunu vurguladı. Havalimanında taksicilik yapan Samet Uğur ise 210 Bin TL değerindeki lüks aracını taksiye çevirerek görenleri şaşırttı.



Lüks aracını taksi olarak çalıştıran Uğur görenlerin çok şaşırdığını söyleyerek, “Yolcular büyük ilgi gösteriyor. Hatta Telefonumuzu istiyorlar. Böyle bir ihtiyaç vardı. Biz bu ihtiyacı giderdik. Bu aracın normal değeri 350 bin lira ancak devletimizin bize yaptığı ÖTV indirimi ile yaklaşık 210 bin liraya mal oldu. Türk ve yabancı yolcu aldım. Her ikisi de çok memnun kaldı” dedi.



Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Yeni Havalimanı'na araçlarıyla, şoförlerin vizyonu ve eğitimiyle çok iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

Can, lüks taksilerin sayılarını artıracaklarını ifade ederek, "Biz bu araçları 60'a kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep istediğimizin ve umduğumuzun da üzerinde. Bu uygulamayı, internet ve televizyon aracılığıyla da dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul'umuzda yer alan Atatürk ile 3. Havalimanı'mızda bu araçların hizmet vereceğini duyurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Yolculara kahve ikram ediliyor

Atatürk Havalimanında Lüks Taksi olarak hizmet veren bir başka araçta ise yolculara kahve ikram ediliyor. Lüks Taksinin sahibi Mahmut Kaya, ”Bu hizmete yeni başladık Havalimanında. Yolcularımızın tepkisi çok iyi. Araçların içinde televizyon, internet, gazete, kahve gibi ikramlarımız var” ifedelerini kullandı.