Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursalı hayırsever işadamı Mehmet Fındıkkaya’nın bağışı ve Deniz Feneri Derneği’nin öncülüğünde Kenya’nın Dadaab bölgesinde 250 yetim çocuk için yetimhane ve cami yaptırıldı. 300 bin dolar maliyeti olan külliyenin inşaatını üstlenen Mehmet Fındıkkaya, külliyeye de ‘Aysel ve Şerif Fındıkkaya Yetim Külliyesi’ adını verdi. 180 yatılı öğrencinin kalacağı bir yetimhane ile, okul, hizmet binası, aş evi ve kesimhanenin bulunduğu külliye, törenle hizmete girdi. 30 dönüm arazi üzerine yapılan külliyede 180 yatılı öğrencinin yanı sıra toplamda 256 öğrenci ilk ve ortaokulda müfredata uygun eğitim görecek. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın da (TİKA) katkılarıyla yapılan külliyenin açılışına Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, hayırsever işadamı Mehmet Fındıkkaya, TİKA Kenya Koordinatörü Emre Yüksek, Dadaab Milletvekili Dr. Dahiye Mohamed, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.



Yetimlerin Türkiye sevgisi



Dadaab bölgesindeki köylerde yaşayan yetim öğrenciler, yetimhanelerine kavuşmalarının heyecanını yaşadı. Ellerindeki Türk bayrakları ile sık sık ‘Teşekkürler Türkiye’ diye bağıran öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini de gösterdi.



Mehmet Cengiz: "Kısa zaman içerisinde burada meslek lisesini de açmak istiyoruz"



Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, yetimhanede 180 yatılı çocuğun kalacağını, toplamda ise 256 öğrencinin eğitim göreceğini aktardı. Külliyenin sadece yetimhane olarak değil, aynı zamanda da akademik eğitim de vereceğini ifade eden Başkan Cengiz, “Hem ilkokul hem de ortaokul olacak. Kısa zaman içerisinde burada meslek lisesini de açmak istiyoruz. Bu okulun yapılmasına Mehmet Fındıkkaya vesile oldu. Annesinin ve babasının ismini verdi. İnşallah annesinin babasının ismini sadaka-i cariye olarak burada yaşatacak. Onlar bağışı yaptılar, bize emanet ettiler. Burada 256 yetim çocuğun emaneti bize teslim edilmiş oldu. Umut ediyoruz, dua ediyoruz ki yetimin hakkını vermeyi Allah bize nasip etsin. Yetimin üzerinde bizim dinimiz çok hassas duruyor. Peygamber Efendimiz ‘Yetimi koruyup kollayan, (iki parmağını işaret ederek) benimle bu kadar yakın olacak’ diyerek Müslümanlara müjdeler veriyor. Bağışçımızı tebrik ediyorum. Yetim çocukların hayata tutunması çok önemli bir mesele. Sadece buranın yapılmış olması yetmiyor. Deniz Feneri Derneği olarak sivil toplum kuruluşlarının da desteğini almak suretiyle bu okulda yetişecek nesilleri kendi bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına katkı verecek, imanlı, ahlaklı, bilgili gençler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin oluşmasında TİKA’nın büyük katkısı oldu. Onların yaptığı işlerle onur duyuyoruz” dedi.



Fındıkkaya: "Müfredat eğitimi ve dini eğitim görecekler"



Külliyenin bağışçısı Mehmet Fındıkkaya, Deniz Feneri Derneği’nin böyle bir derneğinin olduğunu öğrendikten sonra bu projeye sahip çıktığını belirterek, “Dadaab mülteci kampındaki insanlar yalnızca yaşamayı düşünüyor. Eğitim akıllarına gelmiyor. Bu kardeşlerimiz müfredat eğitimi ve dini eğitim görecekler. İyi bir eğitim alacaklar. Buradan mezun olduklarında yüksek öğretimlerini de Türkiye’de yaptırmayı düşünüyoruz. Çok zeki çocuklar var. Dadaab kampından yetim çocuklar var. Kardeşlerimize Türkçe de öğretmek istiyoruz. Burasını yatılıya çevirdik. 250 civarında bir kapasite düşündük. Çok talep var. Bu talebi karşılayamıyoruz. 300 dönüm kadar yer tahsis etmişler. Tahsis edilen bölümün 30 dönümünü kullanabiliyoruz. İnşallah imkanları da değerlendireceğiz. Annem Aysel Fındıkkaya ve babam rahmetli Şerif Fındıkkaya adına hayır yaptık. Faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.