Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da kar kalınlığı 87 santimetre olarak belirlendi. Hava sıcaklığı en yüksek 8 derece, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldü. Yarından itibaren pazar gününe kadar zirvede kar bekleniliyor.
Uludağ’da kar kalınlığı 87 santim oldu
10.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli kış merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 87 santimetre olarak ölçüldü.
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