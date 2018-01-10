Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da kar kalınlığı 87 santimetre olarak belirlendi. Hava sıcaklığı en yüksek 8 derece, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldü. Yarından itibaren pazar gününe kadar zirvede kar bekleniliyor.