Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan çift, ısınma sorunu yaşadıkları 150 metrekare büyüklüğündeki apartman dairesinden vazgeçerek 9 yıldır 160 balya samandan yaptıkları evde yaşıyor. Uludağ eteklerinde bulunan Domaniç'e bağlı Muratlı köyünde yaşayan Naim (71) ve Feride Gün (66) çifti, balya saman ve ahşaptan yapılan evlerinde kışı 3 ton odunla çıkarıyor. Naim Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce 150 metrekarelik apartman dairesinde ısınma sorunu yaşamaları üzerine oğlu Mehmet'ten araştırma yapması için yardım istediğini söyledi.

Oğlunun internette yaptığı araştırmanın ardından "saman ev" yapmaya karar verdiklerini belirten Gün, "Yaklaşık 40 yıldır betonarmeden yaptığımız evde yaşıyorduk. Oğlum bana samandan ev yapacağını söylediği zaman 'oğlum samandan ev olur mu?' diye tepki gösterdim. Bana 'ben yapayım da sen gör baba' dedi. Evin yapımına başladı ve bitirdi. 9 yıldır bu evde oturuyoruz ve çok memnunuz." diye konuştu.

Samandan yapılan evin hem ilgi gördüğünü hem de şaşkınlıkla karşılandığını anlatan Gün, "Evin yapımında 160 balya saman kullandık. Bizler, çiftçi olduğumuz için mevcut samanı kendi balyalarımızı değerlendirdik. Dış cephede kendi köyümüzden çıkarılan kayrak taşını kullandık. Evin zemini için de laminant parke, çatı kaplaması için de sac kullanıldık. Yapımını yaklaşık bir ayda bitirdiğimiz evin 9 yıl önceki maliyeti 7 bin 500 lira." dedi.