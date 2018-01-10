Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldı. Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Daha sonra birbirlerini ve biyolojik ailelerini bulan kız kardeşlerin, avukat Elife Kumak aracılığıyla satıldığı iddia edildi. İHA muhabirinin ulaştığı Elife Kumak, “Bu konuyu yargıya taşıyacağım. Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım” dedi.