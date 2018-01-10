Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak suçlarına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu temin etmeye gelen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslarda yapılan aramada 4.75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.