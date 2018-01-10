Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak suçlarına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu temin etmeye gelen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslarda yapılan aramada 4.75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3 şüpheliden 4.75 gram bonzai ele geçirildi
10.01.2018 - 13:10 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahısta yapılan aramada 4.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : Eskişehir,
535120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535120.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER