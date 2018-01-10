Olay, öğle saatlerinde Siirt Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin camlarını silmek için vinç sepetine binerek, yukarıya çıkan iki işçi, vincin arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye aracının sepetiyle işçileri kurtardı.
Siirt’te iki işçi vinç sepetinde mahsur kaldı
10.01.2018 - 13:13 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te cam silmek için vinç sepetine binen iki işçi, vincin bozulması sonucu mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : Siirt,
535123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535123.aspx
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