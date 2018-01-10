Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Siirt Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin camlarını silmek için vinç sepetine binerek, yukarıya çıkan iki işçi, vincin arıza yapması sonucu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye aracının sepetiyle işçileri kurtardı.