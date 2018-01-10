Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları istihbarı çalışma sonucu 23 yaşındaki G.Ç.'nin 1 kişiye 2 paket bonzai sattığını tespit etti. Narkotik Bürosu ekipleri yaptıkları takip sonucu G.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. G.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 49 gram bonzai ele geçti. 
Polisteki sorgusu tamamlanan G.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 