Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 45 yaşındaki Ömer Faruk Aydemir yakalandığı mide kanseri sonucu tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis memuru Ömer Faruk Aydemir için saat 11.00'de yeni Samsun Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törende Ömer Faruk Aydemir'in öz geçmişi okundu ve dua yapıldı. Yapılan duanın ardından Aydemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'ne gönderildi. Ömer Faruk Aydemir'in bekar olduğu öğrenildi.

Emniyetteki törene, Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Ateş, daire müdürleri, emniyet mensupları, askeri erkan ve Aydemir ailesi katıldı.