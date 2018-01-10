Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan, literatürde "felis chaus" olarak adlandırılan saz kedisi, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay tarafından Eskişehir'de tespit edildi.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşı olan saz kedisine, Güney Asya, Kafkaslar, Afrika'da Nil deltası, Hazar ve Aral gölleri çevresi, İran, Hindistan, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Güney Lübnan, yağmur ormanları ve sulak, bataklık alanlar ile sazlıklarda rastlanıyor.

Türkiye'de Eğirdir Gölü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Manavgat Çayı, Denizli, Adana'daki Akyatan Gölü'nde tespit edilen saz kedisi, Eskişehir'in yaban hayatını araştıran ve fotoğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi orman mühendisi Emir Özay tarafından bölgede görüntülendi.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saz kedilerine Türkiye'deki sulak alanlarda çok nadir rastlandığını belirterek, bu kedilerin, genelde geceleri aktif olduğunu söyledi.

"SARIMTIRAK VE HARDAL RENGİ..."

Saz kedilerini gündüz görüp fotoğraflamanın çok zor olduğuna işaret eden Özay, şöyle konuştu:

"Sarımtırak ve hardal renginin üzerine hafif siyah kırçıllı renkleri ile onları sazların ve otların arasında görmek çok zor oluyor. Saz kedileri, Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alıyor. Kemirgenler, balıklar, yılanlar ve kuşlarla besleniyor. Özellikle kemirgen ve sürüngenlerle beslenmeleri onların sayılarının da dengede tutulmasını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle saz kedileri doğadaki önemli ve faydalı türlerden biridir. Daha önce yaptığım çalışmalarda Eskişehir'de vaşak ve yaban kedisi popülasyonunu tespit etmiştim. Bu kez Eskişehir'de ilk defa saz kedisini canlı olarak fotoğraflayıp kayıt altına almayı başardım. En kısa zamanda Eskişehir'de saz kedilerinin korunmasıyla ilgili çalışmalarının başlatılması gerekiyor."