Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda Neslihan S., Mahmut Z., Emrah D. ile Ziya E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralara el konuldu.
Şüpheli 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Sokak satıcıları suçüstü yakalandı
10.01.2018 - 13:41 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına yönelik operasyonda biri kadın 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda Neslihan S., Mahmut Z., Emrah D. ile Ziya E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralara el konuldu.
Etiketler : Kahramanmaraş,
535135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535135.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER