Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da yaşayan Hatice Korkmaz (46), uzun süredir devam eden karnında şişlik ve gaz şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş’ın yapmış olduğu tetkikler sonucunda, rahminde 9 aylık gebelik büyüklüğünde miyom oluştuğunu tespit etti. Opr. Dr. Süheyla Çetintaş ve ekibinin gerçekleştirmiş olduğu ameliyat ile miyom başarılı bir şekilde çıkarılarak, hasta eski sağlığına kavuştu.

9 AYLIK GEBELİK BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş, “Rahim dokusundaki kas tabakasından beslenen iyi huylu tümörlere miyom adı verilir. 46 yaşında 2 normal doğum yapan hastamızın karnında son 2 aydır fark ettiği bir şişlik mevcuttu. Yaptığımız tetkikler sonucunda, hastamızın tüm rahim dokusunu saran ve bütün karın içini dolduran miyom dokusu tespit ettik. Bunun üzerine hastamıza TAH-BSO (rahmin karından yapılan kesiyle tümden çıkarılması ve rahimden yumurtalıkların her ikisinin de birden alınması) işlemi yapılarak kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Miyom 4 kg ağırlığındaydı. 9 aylık gebelik büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Artık hastamız sağlıklı bir şeklide, şikayetlerinden kurtulmuş olarak günlük yaşamına devam edebilecek durumdadır” dedi.



“MİYOMLAR GEBE KALMAYI ZORLAŞTIRABİLİR”

Miyom’la ilgili uyarıda bulunan Opr. Dr. Süheyla Çetintaş da bazı miyomların gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi düşük ve erken doğum riskini de artırabildiğini belirtti. Çetintaş, “Özellikle rahim içinde ve rahim duvarında yer alan miyomlar, kanama ve kısırlığa da yol açabilir. Myom çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça kısırlığa yol açma riski de artar. Rahim içinde yer alan myomlar ise küçük bile olsa daha fazla sorun oluşturur. Myomların yol açtığı en büyük problemler, kanama, gebe kalamama, çevre dokulara bası ve yoğun kanama sonucu ortaya çıkan kansızlıktır” diye konuştu.