Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan H.Y.'yi (25) İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Hakkında hapis cezası vardı, yakalandı
10.01.2018 - 13:31 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Etiketler : samsun,hırsız,haberler,
535138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535138.aspx
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