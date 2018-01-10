Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda Neslihan S., Mahmut Z., Emrah D. ile Ziya E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralara el konuldu. Şüpheli 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.