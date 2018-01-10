Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çolak Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu bildirilen Ali Baygözlu (22), henüz bilinmeyen bir nedenle babası Mehmet Baygözlü (61) ile annesi Fatma Baygözlü’ye (58) av tüfeğiyle ateş etti. Anne baba aldığı saçma yaralarıyla hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan Ali Baygözlu’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.