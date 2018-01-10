Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Osmangazi'ye bağlı Tophane Yokuşu surların altındaki yeşil alanda meydana geldi. Yılmaz K. (49), cinayet suçundan tahliye edilen ve denetimli serbestlik sebebiyle bir kamu kuruluşunda cezasını çeken 58 yaşındaki Celil Tükenmez ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Yılmaz K., Celil Tükenmez'i 20 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını kesti. Çakırhamam Otobüs Durakları'na doğru yokuştan kaçan zanlı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay günü çok alkollü olduğunu ifade eden Yılmaz K.'nin, bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Tavşanla niyetçilik yaptığı öğrenilen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.