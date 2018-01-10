Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da kendi aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen 34 GE 1362 plakalı lüks araca sinirlenen bir kişi, aracın ön kaput tarafını çizdi. Sadece çizmekle yetinmeyen sinirli vatandaş, aracın üstüne birde adını yazarak imzasını attı. O anları telefonu ile kaydeden sinirli vatandaşın arkadaşı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve büyük tepki gördü.

