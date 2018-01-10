Ankara’da kendi aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen 34 GE 1362 plakalı lüks araca sinirlenen bir kişi, aracın ön kaput tarafını çizdi. Sadece çizmekle yetinmeyen sinirli vatandaş, aracın üstüne birde adını yazarak imzasını attı. O anları telefonu ile kaydeden sinirli vatandaşın arkadaşı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve büyük tepki gördü.
Lüks aracı çizdi ve üstüne ismini yazarak imza attı
10.01.2018 - 16:27 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te hatalı parka kızan bir kişi, lüks aracın ön kaputunu çizdi, yetmedi ismini yazdı ve imzasını attı.
Ankara’da kendi aracının çıkışını engelleyecek şekilde park edilen 34 GE 1362 plakalı lüks araca sinirlenen bir kişi, aracın ön kaput tarafını çizdi. Sadece çizmekle yetinmeyen sinirli vatandaş, aracın üstüne birde adını yazarak imzasını attı. O anları telefonu ile kaydeden sinirli vatandaşın arkadaşı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve büyük tepki gördü.
Etiketler : ankara,hatalı park,ceza,araba çizme,
535191 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535191.aspx
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