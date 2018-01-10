Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, inşaatta atık yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki bir inşatta, işçilerin demir kesimi yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kapağı açık atık yağ varilinde patlama yaşandı. Olayda yaralanan işçi Hakan Kırmızıyıldız, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.