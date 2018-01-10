Ayder Kış Sporları Merkezi ve teleferik projesi Rize İl Genel Meclisinde kabul edildi. Kaçkar Dağları’nda yapımı düşünülen dev tesis için 8 bölgede kayak pisti yapılacağı belirtilirken, tesis 45 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olacak. 3 etapta gerçekleştirilecek olan proje ihaleye çıkmaya hazır hale gelirken, dev tesisin 9 yılda bitmesi bekleniyor. 100 milyon Euro'ya mal olması beklenen proje için 6 ülkenin sıraya girdiği ve ihale tarihini bekledikleri öğrenildi.
Türkiye'nin en büyük kayak tesisi Kaçkar Dağları'nda yapılacak
10.01.2018 - 22:25 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en büyük kayak tesisi 3 bin 937 metre yüksekliği ile ülkenin dördüncü yüksek dağ kültesi olan Kaçkar Dağları’nda yapılacak.
Ayder Kış Sporları Merkezi ve teleferik projesi Rize İl Genel Meclisinde kabul edildi. Kaçkar Dağları’nda yapımı düşünülen dev tesis için 8 bölgede kayak pisti yapılacağı belirtilirken, tesis 45 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olacak. 3 etapta gerçekleştirilecek olan proje ihaleye çıkmaya hazır hale gelirken, dev tesisin 9 yılda bitmesi bekleniyor. 100 milyon Euro'ya mal olması beklenen proje için 6 ülkenin sıraya girdiği ve ihale tarihini bekledikleri öğrenildi.
Etiketler : Kaçkar Dağları,en büyük kayak tesisi,
535268 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535268.aspx
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