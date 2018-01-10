Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayder Kış Sporları Merkezi ve teleferik projesi Rize İl Genel Meclisinde kabul edildi. Kaçkar Dağları’nda yapımı düşünülen dev tesis için 8 bölgede kayak pisti yapılacağı belirtilirken, tesis 45 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olacak. 3 etapta gerçekleştirilecek olan proje ihaleye çıkmaya hazır hale gelirken, dev tesisin 9 yılda bitmesi bekleniyor. 100 milyon Euro'ya mal olması beklenen proje için 6 ülkenin sıraya girdiği ve ihale tarihini bekledikleri öğrenildi.

