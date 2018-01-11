Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Yasemin Sokakta bulunan 7 katlı Yasemin Apartmanının zemin katındaki dairede saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin kattan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar evde yaşlı bir kadın ile oğlunun yaşadığını belirterek, polisten ve itfaiyeden yardım istediler. Yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangının meydana geldiği evde bulunan psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yaşar K.(44) kendisini son anda evin etrafı kapalı apartman boşluğuna attı. İtfaiye ekipleri evde Yaşar K.'nin annesinin olduğunu komşuların söylemesi üzerine kapı sert cisimle vurarak açarak içeri girdiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, evde yaşlı kadını aradılar. Evden apartmana yalan dumanlar ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar kendileri dışarı attılar. Apartmanın 4. katında oturan Semra A. ve İsmail Cahit A.(72) evlerinin içine dolan dumandan etkilendiler. İsmail Cahit A. apartmandan çıkmayı başarırken, Semra A. ise pencerede mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangın merdiveni el ulaştıkları Semra A.'yı pencereden alıp sağlık ekiplerine teslim etti. Aparmanın boşluğunda kalan ve hiç bir yere ayrılmayan ev sahibi Yaşar K. ise dumandan etkilenmesine rağmen olduğu yerden hiç bir yere ayrılmak istemedi. Polisin, itfaiye ekiplerinin yalvarmasına rağmen hastaneye olduğu yerde kıpırdamayan Yaşar K.'yi komşu gençler ikna etti. Dumandan zehirlenen Semra A., İsmail Cahit A. ve Yaşar K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaşar K.'nin annesinin evde olmadığı ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede yangının sigaradan yatağın tutuşması sonucu meydana geldiğini tespit etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.