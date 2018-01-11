Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Faik Akyol’dan (61) uzun süredir haber alamayan yakınları çilingir çağırarak Akyol'un evine girdi. Evin odalarında Akyol’a rastlayamayan yakınları, balkona geldiklerinde Akyol’un kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akyol’un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, salonda arbede yaşandığını ve emekli öğretmenin bıçaklandıktan sonra karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığını belirledi. Evli olan Akyol’un eşinin ise İzmir’deki kızının yanına gittiği ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.