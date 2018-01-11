Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Faik Akyol’dan (61) uzun süredir haber alamayan yakınları çilingir çağırarak Akyol'un evine girdi. Evin odalarında Akyol’a rastlayamayan yakınları, balkona geldiklerinde Akyol’un kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akyol’un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, salonda arbede yaşandığını ve emekli öğretmenin bıçaklandıktan sonra karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığını belirledi. Evli olan Akyol’un eşinin ise İzmir’deki kızının yanına gittiği ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Emekli öğretmen bıçaklanarak öldürüldü
11.01.2018 - 09:55 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da yaşayan emekli öğretmen, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Etiketler : Antalya,emekli öğretmen,haberler,
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