Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saat 02.15’te meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı önlerinde lastik bir bot tespit etti. Botu durduran ekipler, içerisindeki 65 Suriye, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 71 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerden 22’sinin erkek, 13’ünün kadın ve 36’sının da çocuk olduğu belirtildi.