Olay, dün gece saat 02.15’te meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı önlerinde lastik bir bot tespit etti. Botu durduran ekipler, içerisindeki 65 Suriye, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 71 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerden 22’sinin erkek, 13’ünün kadın ve 36’sının da çocuk olduğu belirtildi.
71 kaçak göçmen yakalandı
11.01.2018 - 10:09 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Dikili’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 36’sı çocuk 71 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : izmir,dikili,haberler,
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