Olay, dün gece saat 02.15’te meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı önlerinde lastik bir bot tespit etti. Botu durduran ekipler, içerisindeki 65 Suriye, 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 71 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerden 22’sinin erkek, 13’ünün kadın ve 36’sının da çocuk olduğu belirtildi.