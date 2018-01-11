Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın Kozlu ilçesi Meşe Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre (56) Nezahat ve Hasan Ayan (60) çiftinin kızları Şennur ile ikamet ettikleri evde küçük çapta yangın meydana geldi. Sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle oluşan yangına olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada Nezahat ve Hasan Ayan çifti sobadan çıkan dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Komşuları ve sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüyen Nezahat Ayan, bir komşusuna evini emanet ettiğini söyleyip gözyaşlarıyla ambulansa bindi. Çiftin kızları Şennur da anne ve babasının bulunduğu ambulansa binerek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çift, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.