Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 19.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Aynı zamanda kaldığı sitenin yöneticisi de olan Akyol, evinde 9 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Akyol’un Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Emekli öğretmenin katili ile uzun süre boğuştuğu ve direndiği öğrenildi. 2 çocuk babası Akyol’un ailesini İzmir’e gönderdiği bir süredir yalnız yaşadığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin gasp veya hırsızlık süsü verilerek işlenmiş olabileceği üzerinde de durarak, geniş çaplı çalışma yapıyor. Akyol’un cenazesi Konuksever Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Öldürülen öğretmenin cebindeki 2 bin TL kayıp
11.01.2018 - 11:26 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da cinayete kurban giden 61 yaşındaki emekli öğretmenin cüzdanındaki yaklaşık 2 bin TL parasının da çalındığı öğrenildi.
Etiketler : öğretmen,cenaze,gasp,haberler,
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