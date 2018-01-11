Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 19.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Aynı zamanda kaldığı sitenin yöneticisi de olan Akyol, evinde 9 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Akyol’un Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Emekli öğretmenin katili ile uzun süre boğuştuğu ve direndiği öğrenildi. 2 çocuk babası Akyol’un ailesini İzmir’e gönderdiği bir süredir yalnız yaşadığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin gasp veya hırsızlık süsü verilerek işlenmiş olabileceği üzerinde de durarak, geniş çaplı çalışma yapıyor. Akyol’un cenazesi Konuksever Mahalle mezarlığında toprağa verildi.