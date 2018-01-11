Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı’nda etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Etkili olan sis nedeniyle İstinye ve Çubuklu arasında yapılan arabalı vapur seferleri iptal edildi. Yaklaşık 1 saat yapılamayan seferler kısa bir süre önce normale döndü.

İstanbul’da sis yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.