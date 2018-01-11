Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Kendirci Mahallesi’nde yaşandı. Muhammed Subaşı idaresindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari aracın üzerine, ana caddeye çıkmak üzereyken tarihi bir evin duvarı yıkıldı. Aracın sürücüsü son anda kendini dışarı atarak ölümden döndü.



"BİRDEN YIKILDI"

Hafif yaralanan sürücü Muhammed Subaşı, seyir hâlindeyken duvarın birden üzerine yıkıldığını belirterek, "Duvar üzerime yıkıldı. Şoka uğradım. Kendimi zor bela arabadan attım. Buralarda çok sıkıntı oluyor. Duvarlar çıkıntı vermiş. Kendi canımızı zorla kurtardık. Her zaman buradan geçiyorum. Seyir hâlindeydim, bir anda üzerime yıkıldı” dedi. Mahallede oturan vatandaşlar ise her gün duvarın dibinden yüzlerce insan geçtiğini, aracın yerinde insanların da olabileceğini belirtti.