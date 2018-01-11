Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen ve depo olarak kullanılan bir iş yerine Özel Harekât ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce operasyon düzenlenmiştir. Uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen deponun kapısı balyoz ile kırılarak içeri girilmiş, depoda yapılan aramada toplam ağırlığı 459,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
Batman'da 459,5 kilo esrar ele geçirildi
11.01.2018 - 12:50 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da polisin kapısını kırarak girdiği depoda yaptığı aramada 459,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Etiketler : batman,haberler,uyuşturucu,
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