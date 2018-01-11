Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçen 20 Aralık günü Göçbağlar Köyü'nde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Olcay A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. Olcay A.’nın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay A.'yı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay A., otostop yaparak Şenkaya İlçesi'ndeki kayınpederinin evine gitti.

JANDARMA SOSYAL MEDYADAN DA İZ SÜRDÜ, BUZDOLABININ ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Jandarmanın sosyal medya üzerinden Olcay A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Olcay A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.