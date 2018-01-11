Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de silahlı eğitim gören 3 DEAŞ Terör örgütü üyesinin sahte pasaport ve kimlikle kente geldiklerini belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda Tunus uyruklu "Abu Ali" kod adlı Rauf Ben M. (37), şüphelilere yardım eden kız kardeşi Amma H. (31), Fas uyruklu "Abu Nur" kod adlı Muhammed O. (29) ve Tunus uyruklu "Abu Hacer" kod adlı Taha Ben A. (36) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada sahte Portekiz ve İtalyan kimlikleri ile pasaportları ele geçirildi. 2013 yılından sonra ülkelerinden Suriye’ye giden şüphelilerin, örgüte ait kamplarda silahlı eğitim aldıkları, ardından da DEAŞ adına çeşitli noktalarda savaştıkları iddia edildi. Zanlıların Avrupa’ya gitmek için gereken evrakları tamamlamak için Bursa’da kiraladıkları evde bir süreliğine konakladıkları, Evde ele geçirilen sahte Portekiz ve İtalyan kimliklerinin İngiltere’de para karşılığı hazırlatılıp Dubai’de yaşayan bir başka örgüt üyesine teslim edildiği öğrenildi. Bursa ve Kilis’teki il göç idaresi müdürlüklerine kendilerini Suriyeli gibi tanıtıp, sahte isimlerle müracaatta bulundukları tespit edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.