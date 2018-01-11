Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, PKKPYD terör örgütü adına faaliyet yürüterek propaganda yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R A., T C.,T A., K Ş., M Ç., G S. ve H Y. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili 2 kişinin de yakalanması için çalışma yapılıyor.