Edinilen bilgilere göre, PKKPYD terör örgütü adına faaliyet yürüterek propaganda yaptıkları, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R A., T C.,T A., K Ş., M Ç., G S. ve H Y. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili 2 kişinin de yakalanması için çalışma yapılıyor.
Balıkesir’de PKK operasyonu, 7 gözaltı var
11.01.2018 - 14:18 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen PKKPYD operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : balıkesir,haberler,pkk,operasyon,
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