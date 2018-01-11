Amir Gerayely Moghadem (48) isimli İran uyruklu yolcu iddiaya göre, dün alkol alınca Tahran uçağını kaçırdı. Uçağını kaçıran Moghadam, geceyi Atatürk Havalimanı'nda geçirdi. Havalimanında bekleyişi sırasına alkol almaya devam eden Mooghadem'i bugün koltuklar üzerinde hareketsiz hâlde gören çalışanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Moghadem’in hayatını kaybettiği belirledi. Moghadem’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu
11.01.2018 - 16:18 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçıran İran uyruklu Gerayely Moghadem, koltukların üzerinde ölü bulundu.
Etiketler : Atatürk Havalimanı,uçağını kaçıran yolcu,Gerayely Moghadem,
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