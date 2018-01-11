Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'ne suni kar yağdırıldı. Her yıl kayak keyfini kayakseverlerin eğlencesine sunan ve birçok müsabakaya ev sahipliği yapan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile ilgili açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, kayak merkezindeki tüm mekanik tesislerin bakım ve onarımlarını tamamladıklarını fakat Türkiye’de yaşanan hava şartlarından dolayı kar yağışı olmaması nedeniyle bu yıl Ergan Dağı’nda kar sıkıntısı çektiklerini kaydetti. Felekoğlu "Yapay karlama sistemlerimiz faal durumda fakat onlar da uygun sıcaklık dereceleri olmadığı için karlama yapamıyor. Üst taraflardaki kar oranları biraz daha fazla ama aşağıdaki etaplarda kar olmayınca üst taraflarda da kayak yaptıramıyoruz. Ama hafta sonuna doğru kar bekleniyor. Bu sayede kayak tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şuan günübirlik tesislerimiz açık durumda.

Ayrıca bu yıl içerisinde pistlerimizde biz yeni düzenlemeler yaptık. Genişletme çalışmaları yaptık. Günübirlik tesisimizin ön tarafına çocuklarımızın kayabileceği şekilde kızak alanları oluşturduk" diye konuştu