Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda kapıcılık yapan İrfan Malat, sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz bir şahıs ile tartıştı. 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüpheli, satırla Malat'ı boynundan yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Malat 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz zanlının peşine düşen polis tahkikat başlattı.