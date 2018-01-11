Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kızılkese köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan B. idaresindeki 37 BD 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu karşı şeride geçerek Hasan Gülenç yönetimindeki 37 KD 904 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araç adeta hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü Ayhan B. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Kadiroğlu (68) araç içerisinde sıkıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Gülenç (56) açılan hava yastıkları sayesinde yara almadan kurtuldu. Otomobilde sıkışan yaralılara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerinde bekleyen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kadir Kadiroğlu, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza yerinde ayakta tedavisi yapılan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Gülenç, “Araçta tek kişiydim. Tosya’ya dönüyordum. Otomobil, düz yolda bir anda karşı şeritten benim şeridime geçti. Muhtemelen uyudu. Kaçamadım, yapacak bir şeyim yoktu” dedi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.