Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Türkiye Atom Enerji Kurumu arkasında bulunan inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerda öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangın kısa sürede tüm konteynera hakim oldu. Yangında yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi. Dumanların gökyüzüne kadar yükselmesi vatandaşa korku dolu anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar ise, yangını telefon kamerası ile kaydetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da korkutan yangın
11.01.2018 - 18:47 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arkasında, işçilerin kaldığı konteynerda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanlar gökyüzüne kadar yükseldi.
Etiketler : Ankara,yangın,yaşam haberleri,
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