Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Ali Demerci isimli vatandaş, “Beklenen kar Sarıkamış’a yağmaya başladı. Sarıkamış’a ise kar yakışıyor. Kar olmasa bizim hiçbir faaliyetimiz olmaz. Sarıkamış Kayak Merkezi daha çok canlanacak. Sarıkamış’ta kayak sporları yapılıyor” dedi.Kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars ve Sarıkamış’ta kar yağışı aralıkla devam ediyor.