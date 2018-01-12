Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında hayatunı kaybetti.Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol ve alzaymır rahatsızlığıyla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan Ahmet Şatıroğlu, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.İmam nikahıyla yaşadığı eşi Türkan Ertemur'un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu'nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Türkan Ertemur, AA muhabirine açıklamada, "13 aydır mamayla besleniyordu, saat 17.30 da ağırlaştı,18.30'da da vefat etti." dedi.Vefat haberini alan Kaymakam Akif Pektaş, cenaze evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti.Şatıroğlu'nun cenazesi cumartesi günü Sivralan köyünde toprağa verilecek.